TSJ ilumina su sede con luz violeta en apoyo a la lucha contra la violencia hacia la mujer

En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) encendió la Luz Violeta en la fachada de su sede, como símbolo de su compromiso con la erradicación de la violencia hacia las mujeres en Venezuela.

La presidenta-magistrada, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, destacó que este gesto está dedicado a “todas las mujeres venezolanas que, día a día, enfrentamos con valentía y orgullo patrio no solo la violencia física, sino también la agresión de imperios que buscan debilitarnos”. Añadió que las venezolanas se han levantado “erguidas, valientes y victoriosas”.

La vicepresidenta de la Sala Constitucional y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género, magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, resaltó que el encendido marca el inicio del Mes Violeta, un período que simboliza la lucha constante por la igualdad de género y la justicia para las mujeres.

El acto contó con la participación de magistradas y magistrados de la Junta Directiva y las distintas Salas del TSJ, junto a la directora Ejecutiva de la Magistratura, Jenifer Fuentes; la inspectora general de Tribunales (E), Carolina Rodrigues; la coordinadora de la Comisión Judicial, magistrada Emérita Grisell López, y diversos servidores del Poder Judicial.

Con esta acción, el TSJ reafirma su compromiso con la protección, respeto y reconocimiento de las mujeres venezolanas, consolidándose como un referente en la lucha contra la violencia de género y la promoción de la justicia e igualdad en el país.

