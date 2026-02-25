TSJ inspecciona tribunales del país para agilizar aplicación de Ley de Amnistía

Las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) iniciaron un recorrido de supervisión por distintos tribunales del país con el objetivo de garantizar la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

La presidenta del máximo juzgado, Caryslia Rodríguez, acompañada por la presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Carolina Molinos, y la magistrada Elsa Gómez, visitó los tribunales de Palacio de Justicia de Caracas, entre otros, para verificar que los órganos judiciales estén preparados para atender los casos vinculados a la nueva normativa.

Rodríguez destacó que estas inspecciones buscan garantizar que el nuevo proyecto cumpla con los principios jurídicos y humanísticos del Estado venezolano, asegurando que los imputados que cumplen con los criterios de la Ley puedan recibir asesoramiento y facilitar su reinserción en la sociedad.

“Estos encuentros fortalecen la presencia del Poder Judicial, permitiendo un sistema de justicia acorde a las necesidades de las y los venezolanos”, señaló la presidenta del TSJ.

T/VN