TSJ juramenta jueces para juzgados de Contencioso Administrativo y Tributario

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha juramentado a juezas y jueces provisorios y suplentes que asumirán funciones en los Juzgados Superiores en materia Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario en varios estados del país.

La presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Rodríguez, lideró el acto y exhortó a los nuevos jueces a ejercer sus cargos «con sabiduría, comprensión, transparencia y lealtad hacia el pueblo venezolano». Rodríguez les recordó que cada decisión que tomen tendrá un impacto en la vida de los ciudadanos, por lo que deben actuar siempre apegados a los principios, las leyes y la Constitución.

Los juramentados desempeñarán sus funciones en distintas circunscripciones judiciales, incluyendo el Área Metropolitana de Caracas y los estados de Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Yaracuy.

