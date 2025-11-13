TSJ reafirma compromiso con la paz y el Derecho Internacional

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, afirmó este jueves que el Derecho Internacional constituye un pilar esencial para la construcción de un mundo basado en la justicia, la equidad y la paz, principios que —dijo— Venezuela continúa defendiendo pese a las amenazas y sanciones impuestas por Estados Unidos.

Durante su participación en el Encuentro de Juristas en Defensa del Derecho Internacional, que se celebra en Caracas los días 13 y 14 de noviembre, la magistrada destacó la importancia de “preservar la arquitectura normativa que ha permitido a la humanidad resolver los conflictos respetando la igualdad soberana de los Estados”. Recordó que la obligación de cumplir los tratados internacionales “es la columna vertebral de las relaciones entre las naciones”.

Rodríguez subrayó que el Derecho Internacional y la paz son “principios universales que protegen intereses comunes y no pueden ser violados”. Aseguró que su vulneración “no solo genera responsabilidad internacional del Estado infractor, sino que conmociona a la conciencia de la humanidad”, al tiempo que citó el despliegue militar estadounidense en el Caribe como ejemplo de esa amenaza.

La presidenta del TSJ enfatizó que los juristas deben ser los primeros en denunciar cualquier violación de los valores éticos y jurídicos que sustentan la convivencia entre los pueblos, e instó a fortalecer los instrumentos de cooperación y los mecanismos pacíficos de resolución de controversias.

Asimismo, señaló que el Derecho Internacional dispone de amplios mecanismos “para asegurar el cumplimiento de los principios de soberanía, respeto mutuo y seguridad internacional”, en cuya consolidación han tenido un papel relevante los movimientos sociales y organismos multilaterales.

“Hoy levantamos la voz una vez más para reafirmar nuestro compromiso con la vida, con la autodeterminación y con nuestro derecho a transitar el camino que hemos escogido”, expresó Rodríguez al cierre de su intervención, destacando el compromiso de Venezuela con la justicia y la paz duradera entre las naciones.

