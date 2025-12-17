TSJ rechaza amenazas contra la soberanía de Venezuela y respalda defensa constitucional del país

El Poder Judicial, a través de un comunicado oficial, rechazó de manera categórica las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que asume como propios el petróleo, las tierras y las riquezas de Venezuela, así como la pretensión de imponer un bloqueo militar naval contra el país.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, calificó estas afirmaciones como una amenaza directa a la soberanía nacional y un atentado que constituye una flagrante violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del ordenamiento jurídico interno y del derecho internacional vigente.

En el pronunciamiento, el TSJ hizo un llamado a la unión de esfuerzos entre los pueblos del mundo para preservar los valores éticos como instrumentos de paz, respeto mutuo y soberanía entre las naciones. Asimismo, ratificó el respaldo del Poder Judicial a la soberanía plena de Venezuela sobre sus recursos naturales, así como al principio de la libre navegación y el libre comercio.

El máximo tribunal expresó además su solidaridad con los Poderes Públicos nacionales y, en particular, con el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, reafirmando su compromiso con el marco jurídico nacional e internacional.

T/CO