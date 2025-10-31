TSJ recibe solicitud para retirar nacionalidad a Goicoechea por llamado a invasión

En cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retirar la nacionalidad venezolana al dirigente de extrema derecha, Yon Goicoechea, por solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para una invasión en la nación bolivariana.

A través de un comunicado, expresó que es deber de todo venezolano y venezolana, honrar a la Patria, proteger la soberanía y resguardar la integridad territorial. Esta acción está consagrada en el artículo 130 de la Constitución.

“Esta acción se formula en razón del llamado público realizado por el referido individuo a solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela, perseguir y exterminar funcionarios y funcionarias de los distintos cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el asesinato masivo de venezolanos y venezolanas que hacen parte de los movimientos y organizaciones del poder popular”, reseña el texto.

En ese sentido, manifestaron que la Cancillería de Venezuela y Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán a tomar las medidas administrativas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como ciudadano venezolano.

En días pasados, el presidente Nicolás Maduro, anunció que elevó al TSJ una consideración en base al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que se proceda a quitar la nacionalidad a cualquier vendepatria que se sume a un ejército extranjero y pretenda invadir a Venezuela.

T y F/ VTV