Túnel El Paraíso sentido El Cementerio – Catia estará cerrado por mantenimiento

A partir de este 31 de octubre se realizarán trabajos de mantenimiento en el Túnel El Paraíso, sentido El Cementerio – Catia, con un cierre total desde la rampa de acceso de la Autopista Valle – Coche hacia los túneles.

La información la dio a conocer el Ministerio del Poder Popular para el Transporte a través de sus redes sociales, en la que anunció que la actividad se dará durante dos días, en horario comprendido de 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., «por lo que invitamos a tomar vías alternas ante los trabajos de recuperación por la Corporación Juntos Todo es Posible.

La institución también informó que se desarrollan labores de mantenimiento integral preventivo en la rampa de frenado N° 1, ubicada en la autopista Caracas – La Guaira, sentido hacia el Litoral. «Estos trabajos se ejecutan para asegurar que la infraestructura responda de manera óptima en situaciones de emergencia, garantizando así la seguridad de los usuarios que transitan por esta importante vía».

Las tareas de mantenimiento abarcan el corte de ramas, poda de árboles y limpieza general de la estructura, con el objetivo de asegurar que la rampa cumpla eficazmente su función de detener vehículos con fallas en el sistema de frenos, contribuyendo directamente a la reducción de riesgos de accidentes en la autopista.

T/VTV