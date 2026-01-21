Túneles del Centro Simón Bolívar son recuperados por el Reto Admirable 2026

Como parte del Reto Admirable 2026, se ejecutan labores de renovación en la avenida Bolívar de Caracas, específicamente en el túnel que conecta con la plaza O’Leary. Así lo informó el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, mediante su cuenta de red social Instagram.

En una primera fase de las obras, se instalaron 280 luminarias y se recuperaron seis túneles de la sección inferior del Centro Simón Bolívar, además de la conexión vial desde Teatros hasta la esquina de La Bolsa. Simultáneamente, se interviene el túnel que conecta El Calvario con el 23 de Enero. Las labores incluyeron la demarcación lineal de la avenida Bolívar y el demarcado tricolor en el recorrido desde la Asamblea Nacional hasta las torres de El Silencio.

Por otra parte, el mandatario capitalino anunció la reanudación del mantenimiento de 88 espacios públicos y alrededor de 43 avenidas en el casco histórico de Caracas, lo que incluirá trabajos de asfaltado y pintura, además de la vinculación con más de 461 consejos comunales que representan a más de 15 parroquias.

F/VTV