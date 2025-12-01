Turismo internacional ha crecido 56 % de enero a octubre con 665 nuevas rutas validadas

«Este año ha crecido el ingreso de turistas internacionales a Venezuela hasta el mes de octubre, han ingresado 2 millones 878 mil turistas, lo que significa un crecimiento de 56 %», informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en la clausura de la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolló en Puerto Cabello y en la que participaron 35 países.

Igualmente, resaltó que «se han abierto entre enero y octubre 665 nuevas rutas validadas entre las cuales están rutas de posadas, hoteles nuevos, o las rutas comunales que cada vez están más de moda que son comunidades totalmente reformadas que prestan su servicio de música gastronomía y diversión sana y segura a los invitados internacionales. Esta es la nueva oferta de la Venezuela profunda al desarrollo del turismo».

Por su parte, la ministra de Turismo destacó la participación de 300 visitantes internacionales: «Países como China, Cuba, Vietnam, Rusia, Colombia, Honduras, Perú, todos los países del ALBA-TCP, además de tener una participación nacional de las ocho regiones del país, con sus manifestaciones culturales, gastronómicas, sus manifestaciones religiosas que se han podido entrelazar y de verdad hemos tenido muchos invitados nacionales».

«Han llegado más de 28 mil personas a esta sede de la feria internacional de turismo, tenemos más de 400 empresas se registraron en los encuentros de negocio, más de 700 intenciones de negocio y sobre todo hoy tuvimos caminatas, 615 personas registradas, todos los que traen turismo», resaltó.

Por otra parte, manifestó que «esta feria sirve para demostrarle al mundo cuál es la Venezuela real, la Venezuela de verdad, presidente, la Venezuela que sale a trabajar todos los días, que tiene sueños, esperanza, que tienen usted y en su gobierno la esperanza de seguir marchando hacia un futuro promisorio, porque al final los que estamos en esta tierra y estamos dispuestos defenderla nos sentimos muy orgullosos de mostrarla».

F/VTV