Turismo lanza plataforma digital para agilizar trámites y licencias del sector

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo presentó una nueva aplicación diseñada para optimizar la gestión de licencias de los Prestadores de Servicio Turístico (PST) y simplificar los procesos administrativos del sector.

La ministra Leticia Gómez afirmó que la herramienta responde a la necesidad de modernizar la administración pública vinculada al turismo. “Somos un ministerio que trabaja con hechos y aquí está la plataforma que permite que todos los procesos sean más fáciles. Ahora, los PST pueden gestionar sus trámites y, de esta manera, recibirán respuesta oportuna”, señaló en una nota de prensa.

Según Gómez, el sistema permitirá mayor celeridad y transparencia en los procedimientos, al centralizar y digitalizar la información requerida para cada solicitud.

Durante la presentación, la directora general de tecnología, Nelly Mendoza, explicó el funcionamiento del programa y destacó que fue desarrollado por un joven talento de MINTUR, Joshua Durante, integrante de la fuerza laboral tecnológica del organismo.

El proyecto continuará en expansión para integrar nuevos procesos y alinearse con el Plan Estratégico Nacional que impulsa la modernización del Motor Turismo.

T/CO