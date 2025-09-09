Turquía da pasos importantes en el turismo de América Latina

Empresarios y profesionales del turismo de Turquía participaron en un viaje de 26 días por Venezuela, Cuba, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Durante los recorridos, observaron de cerca las potencialidades turísticas de cada país y se establecieron nuevos acuerdos de cooperación, para que turistas del país euroasiático conozcan a profundidad las naciones mencionadas.

El primer destino fue Venezuela, donde el programa para revitalizar el turismo fue encabezado por la ministra de Turismo Leticia Gómez, quien recibió a los invitados y los guió en las actividades.

En vuelo por helicóptero, los participantes pudieron explorar cimas casi inaccesibles y contemplar desde el aire la belleza del país caribeño, conocido también como la tierra de gracia. Las visitas al Parque Nacional Canaima y al Salto Ángel mostraron la riqueza natural de Venezuela, sumado a encuentros culturales con la población local y la presentación de artesanías resaltan la dimensión cultural del turismo en el país que, de seguro conquistaron a los turcos.

Cuba fue otro punto destacado en la ruta turística. Los empresarios exploraron las calles de La Habana, museos históricos y áreas culturales. En Varadero, disfrutaron de actividades turísticas como el nado con delfines y safaris por la naturaleza tropical, mostrando el potencial de la isla con el turismo de aventura y de contacto directo con la naturaleza.

En la República Dominicana, se reunieron con profesionales del turismo de Azerbaiyán. Como resultado de estas reuniones, se decidió organizar grupos turísticos desde Turquía y Azerbaiyán hacia el Caribe, en colaboración con Europa Turizm y Festival Turizm, una iniciativa importante para el turismo regional y la cooperación internacional.

En Centroamérica, los empresarios arribaron a Panamá, donde visitaron el Canal de Panamá, conectando el Atlántico con el Pacífico. En el lugar, evidenciaron la función del canal y la modernidad de la ciudad, que reflejan la importancia estratégica de la región tanto en turismo como para el comercio internacional.

El último destino de este recorrido fue Costa Rica. Allí las delegaciones participantes asistieron a una feria de productos agrícolas y conocieron de cerca la producción de café, cacao, plátano y piña.

Durante la visita, la embajadora de Turquía en Costa Rica, Naciye Gökçen Kara, brindó apoyo y orientación a los empresarios, facilitando la participación efectiva en el evento.

Este viaje de 26 días a América Latina abrió nuevas oportunidades y posibilidades de cooperación para el turismo turco. Las maravillas naturales de Venezuela, la región de Varadero en Cuba, las playas de República Dominicana, el Canal de Panamá y el ecoturismo de Costa Rica representan un gran potencial para operadores turísticos y empresarios turcos.