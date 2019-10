TV Globo informó que se vincula a Bolsonaro con asesinato de Marielle Franco

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió a los gritos contra TV Globo por publicar un informe que lo menciona en el marco de la investigación del asesinato de la concejal Marielle Franco en 2018 en Rio de Janeiro.

El Jornal Nacional (JN) de TV Globo sostuvo, en base a una filtración de la investigación, que un sospechoso de la muerte de Franco visitó el 14 de marzo de 2018, pocas horas antes del asesinato, el condominio de Rio donde vivía Bolsonaro, diciendo que visitaría al entonces diputado y precandidato presidencial.

El reporte se basa en declaraciones de un portero del complejo, que afirmó igualmente que siguió por cámara al vehículo, que se dirigió en realidad a la casa de otro habitante del lugar, el expolicía Ronnie Lessa, acusado de ser el autor de los disparos que mataron a Franco y a su chofer Anderson Gomes.

Según el JN, el portero dijo que fue «el señor Jair» quien autorizó el ingreso, aunque eso no sería posible porque, según el informe, existen registros de que Bolsonaro estaba ese día en la Cámara de Diputados en Brasilia, como el mismo presidente recordó en su video.

Bolsonaro, enfurecido desde Arabia Saudita

«Ustedes, TV Globo, todo el tiempo hacen un infierno mi vida, ¡mierda! Ahora me vinculan a la muerte de Marielle, ¡infames, canallas! No va a funcionar, no tengo motivo para matar a nadie en Rio de Janeiro», gritó el mandatario en una transmisión en vivo en sus redes sociales que grabó casi a las 4 de la mañana en Arabia Saudita, donde concluye una gira por Asia y Medio Oriente.

En el video, de casi 24 minutos, Bolsonaro manotea, se pone los lentes, los tira, grita y trata de recuperar la calma cuando se le corta el habla. «O el portero mintió o indujeron al portero a un cometer falso testimonio o escribieron algo en investigación que el portero no leyó y firmó. ¿Cuál es la intención? Siempre la misma, todo el tiempo están encima de mi familia, de mis hijos y de quien está próximo a mí», afirma enfurecido.

El presidente también descargó su furia contra el gobernador de Rio, Wilson Witzel, que según la revista Veja facilitó la filtración del caso, que está bajo secreto de sumario. «Gobernador Witzel, usted fue electo gobernador solo porque se quedó todo el tiempo pegado a Flavio Bolsonaro, mi hijo», pero ahora «se vuelve mi enemigo porque quiere disputar la presidencia en 2022», declaró Bolsonaro.

«No debería perder la compostura, soy presidente, pero confieso que estoy en el límite con ustedes», afirmó, en referencia a Globo.

Cómo puede seguir la causa

Según Globo, la mera mención del nombre de jefe de Estado en el caso debería llevar el expediente a manos del Supremo Tribunal Federal (STF).

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), formación a la que pertenecía Marielle Franco, informó que, tras la divulgación realizada por la televisión Globo, pidieron una audiencia «inmediata» con el presidente del Tribunal Supremo de Brasil, José Antonio Dias Toffoli.

«Exigimos esclarecimientos inmediatos. El PSOL nunca hizo cualquier ilación entre el asesinato y Jair Bolsonaro. Pero las informaciones de hoy son muy graves. Brasil no puede convivir con cualquier duda sobre la relación entre un presidente de la República y un asesinato», señaló el partido en un comunicado.

«Las autoridades responsables por la investigación necesitan manifestarse. Exigimos respuesta. Exigimos respuesta para Marielle y Anderson«, subrayaron.

