TVES transmitirá para Venezuela el Clásico Mundial de Béisbol

Este viernes 6 de marzo arranca el Clásico Mundial de Béisbol para Venezuela que tendrá como primer rival a Países Bajos. La fanaticada venezolana está a la expectativa en torno a los canales de televisión que transmitirán los partidos de nuestra selección y uno de ellos es TVES.

Esta nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol tiene la particularidad que se presenta, para el venezolano, como el medio ideal para relajar un poco las tensiones ante el ambiente geopolítico mundial y el deporte rey en el país caribeño y sudamericano ha mostrado un equipo bastante compacto, lo que genera más emociones, y el canal TVES cantará la voz de play ball a partir de las 11 de la mañana con una antesala de lujo.

Un equipo de profesionales, altamente calificados y con el reconocimiento de los expertos en pelota, estará llevando las incidencias y mostrará, con elementos tecnológicos de alto calibre, las estadísticas y estrategias del equipo dirigido por Omar López.

Además, tal como lo anunció el Team Venezuela, el abridor para este primer partido ante los Países Bajos es el destacado pitcher Ranger Suárez, y los detalles de sus pitcheos podrán verse por la pantalla de TVES.

El pitcher Ranger Suárez se convierte en el cuarto lanzador criollo en abrir el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol. El primero en hacerlo resultó el merideño Johan Santana (2006), luego lo hizo Félix Hernández en dos ocasiones (2009 y 2017), Aníbal Sánchez (2013) y Martín Pérez (2023).

La Televisora Venezolana Social TVES es la única planta televisiva con señal abierta y buena cobertura en el sistema de cable operadoras, FTA y TDA que transmitirá este magno evento del béisbol mundial que inició acciones este jueves con victorias para Australia y Corea del Sur.

F/Radio Miraflores