UBV celebra Primera Convención de Comunicación Social y Tecnologías Libres

Este lunes fue instalada en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), sede Caracas, la primera Convención de la Comunicación Social y las Tecnologías Libres (COMSOTIL), espacio que permitirá intercambiar experiencias, presentar innovaciones, investigaciones y propuestas científicas, tecnológicas y productivas en las áreas referidas.

El rector de esta casa de estudios, César Trompiz, informó desde las instalaciones del Salón Simón Bolívar, que durante toda la semana se presentarán más de 150 trabajos científicos; 24 instituciones vinculadas a la tecnología y la comunicación y más de 35 eventos científicos.

«Desde la Universidad Bolivariana de Venezuela estamos promoviendo el trabajo académico al servicio del desarrollo del Plan de la Patria 2019-2025, con el apoyo del Ministerio de Educación Universitaria, el de Ciencia y Tecnología y del Ministerio para la Comunicación e Información (Minci)», expresó Trompiz.

Destacó que el programa de formación de grado (PFG) para la Informática y la Gestión Social, expondrá durante esta convención los resultados y el desarrollo de Hardware y de Software.

Asimismo, indicó que se han convocados a otras universidades, entre ellas la Universidad Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), que presentará su desarrollo en robótica.

«Eso nos va a permitir encontrar esfuerzos que sirvan de base para que nuestra Revolución Bolivariana siga desarrollando soluciones ante todo el bloqueo que sufre nuestra patria y que podamos conseguir soluciones creativas a cada una de las situaciones de nuestro país», apuntó el rector.

En esa misma línea Trompiz detalló que para el cierre de la COMSOTIL, que se realizará el jueves 20 de junio, se tiene previsto firmar algunos convenios. Se espera la presencia del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Hugbel Roa y la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Servilia Jiménez Ramírez, quienes realizarán anuncios en materia del desarrollo de la comunicación y las tecnologías libres.

«Vamos a estar firmando convenios con la Radio Comunitaria La Voz de La Guacamaya. También con otras instituciones científicas del área de las tecnologías que nos van a permitir a nosotros seguir desarrollando el papel de la Universidad Bolivariana de Venezuela en la construcción de la Venezuela potencia», puntualizó César Trompiz.

Por su parte, el profesor y director de la Escuela Latinoamericana de Imagen, Palabra y Sonido, Carlos Zavarce, manifestó que una de las principales debilidades que enfrenta la comunicación en Venezuela es «la repetición de modelos y el no entender que estamos construyendo una nación distinta. El no entender que tenemos que producir contenidos para las generaciones de un socialismo que todavía no existe».

