UE estaría considerando levantar sanciones contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado abierta la posibilidad de que la UE reconsidere las sanciones vigentes contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez, siempre que se confirme su nuevo estatus institucional.

En una entrevista en el canal «LaSexta», recogida por Europa Press, Albares ha admitido que sobre Rodríguez pesan medidas restrictivas que le impiden entrar en territorio comunitario. Estas sanciones fueron aprobadas en junio de 2018 y se prorrogaron de nuevo el pasado mes de diciembre por un año adicional, hasta enero de 2027.

Albares ha recordado que en el seno de la UE «tenemos una norma no escrita, pero una norma que solemos establecer, y es que nunca se incluye al jefe del Estado o de Gobierno en los listados de sancionados», con el fin de «mantener siempre un diálogo abierto».