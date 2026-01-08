UE estaría considerando levantar sanciones contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dejado abierta la posibilidad de que la UE reconsidere las sanciones vigentes contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez, siempre que se confirme su nuevo estatus institucional.
En una entrevista en el canal «LaSexta», recogida por Europa Press, Albares ha admitido que sobre Rodríguez pesan medidas restrictivas que le impiden entrar en territorio comunitario. Estas sanciones fueron aprobadas en junio de 2018 y se prorrogaron de nuevo el pasado mes de diciembre por un año adicional, hasta enero de 2027.
Albares ha recordado que en el seno de la UE «tenemos una norma no escrita, pero una norma que solemos establecer, y es que nunca se incluye al jefe del Estado o de Gobierno en los listados de sancionados», con el fin de «mantener siempre un diálogo abierto».
Posibles excepciones y precedentes
«Así que tendremos de nuevo todos los europeos que volvernos a plantear esa situación», ha señalado el ministro, subrayando que el régimen sancionador europeo admite excepciones puntuales. En este sentido, ha recordado que la propia Delcy Rodríguez recibió una autorización especial para desplazarse a Bruselas y asistir a la cumbre entre la UE y la CELAC celebrada en julio de 2023, durante la presidencia española del Consejo de la UE.
«Entró perfectamente, no solamente en el territorio de la Unión Europea y en Bruselas sino en el propio edificio del Consejo y estuvo representando a Venezuela», ha rememorado.
Albares ha insistido en que «las sanciones son un instrumento para conseguir un fin, no un fin en sí mismo». A su juicio, la prioridad de la UE y de España no es prolongar indefinidamente estas medidas, sino propiciar cambios en estas políticas. «Lo que nosotros queremos no es que las sanciones duren, sino que desaparezcan lo antes posible».