La Unión Europea podría enfrentar crisis de deuda que sacudirán el sistema financiero global, con riesgos especialmente altos en Francia e Italia, precisó el informe de la fundación rusa Roscongress denominado Desequilibrio presupuestario y la trampa de la deuda en la UE. «Europa podría sufrir crisis de deuda que afectarán gravemente al sistema financiero global, con Francia e Italia como los puntos más vulnerables», advierte el informe

El informe cita al Fondo Monetario Internacional, que señala que en los últimos 40 años, ninguno de los grandes países europeos ha aplicado de manera consistente la política de que los incrementos pasados en la deuda pública deben ser siempre equilibrados con superávits fiscales presentes y futuros para mantener la deuda en un nivel sostenible.

Solo algunos países europeos tienen mecanismos para estabilizar su deuda, pero incluso en estos casos, el proceso es extremadamente lento. «Se necesitarían hasta 20 años de superávit presupuestario primario [sin considerar el costo del servicio de la deuda] para compensar los choques de deuda observados durante la crisis financiera global o la pandemia de COVID-19», destaca el informe.

Una deuda pública superior al 60% del producto interno bruto (PIB) se considera riesgosa. Este límite fue superado incluso por países de la UE que se creían modelos de disciplina financiera. Se estima que la deuda de Francia alcanzará el 121% del PIB en 2027, mientras que en Grecia e Italia es del 152,5% y 137,9%, respectivamente.

Se apunta que la deuda pública de Alemania podría dispararse en los próximos años. Esto se debe a que en marzo de 2025, Alemania aprobó una flexibilización del llamado «freno de deuda», un mecanismo consagrado en la constitución nacional que buscaba limitar el déficit estructural del presupuesto federal al 0,35% del PIB.

«La posibilidad de aumentar los ingresos mediante recaudaciones fiscales está limitada por un nivel de impuestos ya de por sí elevado, que actualmente reduce los incentivos para la inversión y el empleo. Con tasas impositivas como las de Francia, un aumento adicional no generaría más ingresos fiscales, sino una reducción en la recaudación total”, pronostican los autores del informe.

La creciente fragmentación geoeconómica y la incertidumbre política interna representan riesgos importantes para las economías europeas. Los aranceles de EE.UU. debilitan la demanda externa, mientras que el aumento proyectado de los gastos en pensiones y salud, debido a tendencias demográficas, presionará aún más las finanzas públicas.

Reducir el gasto social y los salarios de los empleados públicos, que constituyen un segmento importante del déficit, conlleva riesgos de resistencia por parte de los sindicatos, disturbios políticos y pérdida de apoyo electoral. Los gastos en defensa y la transición verde también podrían dificultar la consolidación presupuestaria.

F/Sputnik