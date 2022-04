UEFA: Se esperan sanciones al Atlético, City, Barcelona y Eintracht

Se acumula el trabajo para la UEFA, o mejor dicho para los órganos sancionadores del máximo organismo del fútbol continental. Son dos asuntos que nada tienen que ver, pero que traerán consecuencias para los cuatro clubes implicados.

Atlético, Manchester City, Barcelona y Eintracht de Frankfurt están en el punto de mira y en los próximos días la UEFA dictará sentencia y se avecinan castigos por actitudes lamentables y por clara negligencia tanto del equipo catalán como del alemán.

Los informes del árbitro y del delegado de la UEFA serán fundamentales en los posibles castigos a los muchos implicados en las diferentes tanganas y peleas que se sucedieron en el Wanda. Además de lo evidente como es lo que sucedió en el césped, con miembros de los dos clubes lejos de su sitio, el punto de partida de las sanciones inesperadas será el informe arbitral.

Tal y como sucede en todos los partidos UEFA, el cuarto árbitro se metió de los primeros en el túnel, colocándose al fondo. En la gran mayoría de las ocasiones su presencia no pasa de ser testimonial, pero en esta tomó nota de lo que pasó y hay varios jugadores de los dos equipos que quedaron señalados por su actitud provocadora o por pasar a la acción, tal y como se ha podido comprobar en los vídeos. Además del comportamiento de algún jugador como Grealish en redes sociales. Algunos de los jugadores del City han puesto en peligro su participación en la semifinal.

Lunes o martes se conocerán los castigos que puedan recibir tanto los jugadores rojiblancos como los rivales del Real Madrid en la semifinal de la Champions. Los lamentables sucesos vividos no son ejemplo alguno y en estas situaciones la UEFA procede y lo hace con dureza.

El otro asunto es el vivido en Barcelona. Ni la invasión de la capital catalana, ni el descontrol alemán (pacífico eso sí) dentro del Camp Nou entra en la norma de la UEFA para la correcta disputa de los partidos de sus competiciones.

La norma señala claramente que las aficiones tienen que estar separadas convenientemente dentro de los estadios. Bajo ningún concepto pueden estar entremezcladas, tal y como sucedió en el Camp Nou. Aquí la negligencia parte de los dos clubes.

El Eintracht de Frankfurt tiene la obligación de conocer los movimientos de esos aficionados, algo que no sucedió. Es evidente que los dirigentes del club alemán no son responsables de los movimientos de todos los ciudadanos, pero sí que tenía que haber avisado de las consecuencias, ya que sabe que la presencia de los sus seguidores no debe exceder del cinco por ciento que cada club local está obligado a dar al visitante.

Más sanciones

Por su parte, el Barcelona, como organizador del partido, está en la obligación de tener un control de a quién vende las entradas y cómo. Es responsabilidad de los dirigentes azulgrana la imagen que ofreció el Camp Nou, abarrotado de seguidores alemanes, ya que en ningún momento tuvo control del destino de esas entradas.

Este asunto no corre la misma prisa que las posibles sanciones al Manchester City y Atlético de Madrid por lo sucedido en el Wanda, pero la UEFA abrirá expediente, pedirá responsabilidades a los dos equipos y actuará en consecuencia porque lo sucedido pudo tener graves consecuencias.

Al margen de estas dos imágenes vividas en la semana de competición, la UEFA tiene abierto todavía el expediente al PSG por su comportamiento en el Santiago Bernabéu, especialmente el de Al-Khelaifi y Leonardo, así como la sanción que arrastra el Atlético de Madrid de cierre parcial de la grada del Wanda.

T/Marca

F/Archivo