Última proclama de Bolívar preserva la unión para evitar la traición

«Se cumplen 195 años de la última proclama de nuestro Libertador Simón Bolívar, en la que manifestó la urgencia de preservar la unión para evitar que la traición y la desesperanza regresaran», destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su canal de Telegram.

Asimismo, ratificó que Bolívar no aró en el mar. «Su ejemplo y sacrificio fueron sembrados; y luego vino el gran resucitador del bolivarianismo, nuestro amado Comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, el hombre a quien le tocó ver retoñar sus ideas en el siglo XXI».

A su vez, indicó que hoy, esa proclama es una motivación y moral que impulsa en la batalla contra la dominación imperial. «Hay quienes en el mundo no pueden entender cómo el pueblo de Venezuela ha podido soportar todas las pruebas, y estar hoy de pie triunfante, listos para las nuevas pruebas; busquen en Bolívar la moral, el espíritu, la hidalguía y la valentía que nos lleva a nosotros a la batalla».

«La idea de Bolívar de unir América Latina continuará vigente, y no seremos nada si no la mantenemos viva en la calle, en las comunas y en la comunidad», añadió.