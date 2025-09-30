UMBV inicia año pedagógico 2025-2026 y otorga Doctorado Honoris Causa al Presidente Maduro

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) inicia este martes su Año Pedagógico 2025-2026, con una solemne lección magistral y la investidura como Doctor Honoris Causa, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros.

Durante el acto, el ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, le colocó la toga al Comandante en Jefe de la FANB, Nicolás Maduro Moros, como símbolo de la investidura de Doctor, mientras que el Comandante del CEOFANB, GJ Domingo Hernández Lárez, le impuso la boina roja, como símbolo para identificar a los hombres humanistas y estudiosos, ya que su color es una firme representación de su amor por la Patria y a la pasión de los logros obtenidos.

Por su parte, el MG Omar Enrique Pérez La Rosa, Viceministro de Educación para la Defensa y Rector de la UMBV, le hizo entrega del título que acredita al presidente Nicolás Maduro, como Dr. Honoris Causa en Seguridad de la Nación.

T y F/Prensa Presidencial