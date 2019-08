Un 15 de agosto de 2004 el pueblo venezolano reafirmó al Comandante Chávez como su Presidente

Tal día como hoy, 15 de agosto, pero en 2004, el pueblo venezolano ratificó al comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, como Presidente de la República a través de un Referéndum Ratificatorio.

Así lo recordó este jueve el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en Twitter.

Hace 15 años, el pueblo venezolano derrotó las pretensiones imperiales de acabar con la Revolución Bolivariana, al ratificar al Comandante Chávez como su Presidente. Hoy, cuando el Diablo con amenazas y bloqueos, vuelve a retar a Florentino, decimos: ¡Nosotros Siempre Venceremos! pic.twitter.com/5ihoNRfOSl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 15, 2019

CONTEXTO

Luego de polémicas discusiones, el gobierno y la oposición acordaron realizar el referéndum revocatorio el 15 de agosto de 2004 bajo la pregunta ¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial? Escogiendo la oposición el Sí y la Revolución la opción No.

Ese día, el pueblo revolucionario reafirmó la presidencia del Comandante Chávez con un 59,10%, derrotando a la oposición que obtuvo un 40,64% de los votos. Cabe resaltar que Venezuela fue el primer país en el mundo en realizar este tipo comicios.

Los venezolanos acudíamos así a un proceso inaudito en la historia política del país: la consulta electoral para sacar o ratificar a un presidente electo previamente. Nunca antes en la historia del país una crisis de convivencia política había sido resuelta por la vía electoral y menos aún, incorporando en esa resolución una consulta tipo democracia directa. Nuestra historia ha estado plagada de situaciones críticas que fueron solucionadas a través de golpes de Estado, rebeliones, o en su defecto, fueron sucedidas esas crisis políticas por una represión cruel. Ejemplos sobran: la crisis del gobierno de Cipriano Castro (1905-1908), la crisis a la muerte de J.V. Gómez (1935-1936), el golpe cívico-militar a Isaías Medina Angarita (18/10/1945); el golpe militar a Rómulo Gallegos (24/11/1948), el asesinato de Delgado Chalbaud (1950), el golpe electoral de Pérez Jiménez (1952), el derrocamiento de Pérez Jiménez (23/01/1958), los intentos de sublevación cívico-militar del Porteñazo, Guairazo y Barcelonazo (1962); la rebelión popular de febrero de 1989 (Caracazo), las rebeliones cívico-militares de febrero y noviembre de 1992, el intento de golpe de Estado de abril de 2002. Todos ellos en el siglo XX, pues sí incluyéramos el siglo XIX la relación sería mayor.

Contexto Histórico

En todo el año 2002 y parte del 2003, la agenda oculta y conspirativa de la oposición rearticulada no desde los partidos históricos (AD-COPEI-MAS) sino a través de la central obrera (CTV) y la asociación de propietarios (FEDECÁMARAS) y la iglesia católica, aunado al componente internacional provisto por el apoyo velado y no tan oculto de los EE.UU, a través de la National Endowment for Democracy (NED), crearon las condiciones para el desarrollo de una conflictividad social que llevó al país al borde de una guerra civil.

Luego del golpe de Estado de 2002 y del sabotaje petrolero, las fuerzas opositoras al gobierno de constitucional de Hugo Chávez con apoyo velado de la NED, desarrollaron un proceso de recolección de firmas ilegal a partir de agosto del 2003. La organización civil SUMATE, que obtuvo apoyo económico de la NED, fue la encargada de organizar el proceso de firmas para el referendo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que ese proceso fue ilegal en septiembre de ese año, y propuso una nueva recolección de firmas, para lo cual aprobó un reglamento especial que direccionó el proceso.

A finales de ese año, el propio CNE señaló que la oposición había reunido las suficientes firmas para convocar un referendo revocatorio, con lo que oficializó la convocatoria a la aplicación de este novísimo mecanismo de democracia directa en el país.

Batalla de Santa Inés

El Comandante Chávez, luego de conocerse los resultados parciales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral en relación a la solicitud de Referendo Revocatorio Presidencial, desde el Despacho Presidencial del Palacio de Miraflores y ante la mirada expectante del mundo, en cadena de Radio y Televisión el 03 de junio de 2004, expuso las líneas gruesas de esta Batalla. Como Zamora 145 años atrás, el presidente Chávez, su comando “Maisanta” y el pueblo organizado supieron combinar elementos históricos, patrióticos y simbólicos para calar en el corazón del pueblo venezolano.

La campaña estuvo caracterizada por la creatividad desde el inicio. El poeta Alberto Arvelo Torrealba con el famoso poema Florentino y el Diablo (1940), estuvo en las mentes y corazones de todos y todas, este corrío llanero puso a bailar al ritmo del Joropo a través del contrapunteo magistral entre el Carrao de Palmarito (Juan de los Santos Contreras) como El Diablo y José Romero (Florentino). Esta pieza musical logró convertirse en el himno de la campaña. Este fue uno de los elementos que encendió la fibra patriótica de las y los venezolanos, dejando claro que este combate era de vida o muerte para el pueblo y la Revolución Bolivariana.

La pregunta

El Consejo Nacional Electoral aprobó la siguiente pregunta para esta consulta:

¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual período presidencial?

Las dos posibles respuestas eran SÍ o NO.

Resultados

NO: 5.800.629 votos

SÍ: 3.989.008 votos

Este hecho, aunque la contrarrevolución lo había planteado como un revocatorio y un quiebre de nuestras fuerzas, los revolucionarios lo convertimos en un ratificatorio y en el inicio de la consolidación de nuestra democracia participativa y popular en la construcción de uno de los mejores sistemas electorales del mundo.

