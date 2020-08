Un dispositivo que controla el ritmo cardíaco «falló» y provocó el colapso de un jugador del Ajax

El futbolista holandés Daley Blind dio un susto al caer sobre el césped debido a un fallo en su desfibrilador cardíaco durante un partido amistoso que su equipo, el Ajax de Ámsterdam, jugó este martes contra el Hertha Berlín.

Blind, de 30 años, cayó repentinamente llevándose la mano al pecho y pidió ayuda, aunque finalmente pudo abandonar el campo por su propia cuenta.

Después del partido, el técnico del Ajax, Erik ten Hag, aclaró que el incidente fue provocado por un fallo en el desfibrilador que el futbolista lleva implantado en el pecho.

«El desfibrilador cardioversor implantable se disparó. Lo sustituimos de inmediato y ahora está bien», dijo Ten Hag a la televisión holandesa.

Este miércoles, el Ajax comunicó que el defensa fue sometido a un chequeo médico y que se encuentra bien, pero que tendrá que realizarse más exámenes.

En diciembre del año pasado, durante un partido de la Liga de Campeones el futbolista experimentó mareos y tuvo que ser sustituido.

Las pruebas revelaron que tenía una inflamación del músculo cardíaco, por lo que se le implantó el desfibrilador cardioversor implantable, un dispositivo electrónico que monitorea el ritmo del corazón.

