Un «Gocho» y un «Brujo» llegaron al Salón de la Fama del Magallanes

El Salón de la Fama de Magallanes, por medio de su Comité Histórico, anunció a dos nuevos exaltados al Salón de la Fama del equipo de su clase 2019: el lanzador zurdo Johan Santana y el mánager jugador «El Brujo» Willie Horton.

Johan Santana hizo su debut con Magallanes, a los 19 años de edad, el 15 de octubre de 1998 cuando tiró un tercio de inning frente a Caribes de Oriente. Posteriormente, consiguió su primera victoria el 28 de octubre de ese mismo año ante las Águilas del Zulia tras un episodio de labor desde el relevo. Comenzó la zafra como relevista y en sus primeras siete apariciones no permitió carreras, y apenas aceptó cuatro hits en once entradas. El 13 de noviembre realizó su primera apertura y venció al equipo rapaz tras faena de 5.0 innings, cinco días después repitió la dosis ante las Águilas en el tradicional Juego de la Chinita en el que recetó 7 ponches. En un total de quince tramos como relevista no permitió anotaciones y en postemporada fue el mejor brazo turco en el round robin con una efectividad de 2.01.

“El Gocho”, como popularmente se le apoda al siniestro, destacó en su temporada de estreno tras terminar invicto con cinco victorias y 2.30 de efectividad en 43.0 entradas, números que le valieron para quedar segundo en la votación del Novato del Año detrás de su compañero de equipo Luis Rivas.

Al año siguiente, el oriundo de Tovar, estado Mérida, dejó récord de 2JG-2JG y efectividad de 3.38 en 24.0 tramos de labor con 5 aperturas en un total de 7 choques disputados. En esa campaña, 1999-2000, actuó en cinco juegos de post- temporada con registro de 1JG-0JP y 2.31 de efectividad en 5 enfrentamientos.

En la 2000-2001 fue uno de los mejores lanzadores del torneo al finalizar con efectividad de 1.99 pero no reunió los innings necesarios para figurar entre los líderes de ese departamento. En esta campaña tuvo un dominante desempeño frente a Cardenales de Lara el 23 de diciembre, cuando limitó a los crepusculares a un hit en 8.0 innings de labor y 6 ponches. Apenas toleró un jonrón en 40.2 entradas y en fase de round robin comandó en efectividad con 1.19. En semifinal dejó récord de 2G-0P y en la final maniató de nuevo a los larenses con apertura de 8.1 episodios en los que toleró cuatro hits, una carrera limpia,un boleto y dos ponches.

En la campaña siguiente, 2001-2002, ofreció ocho aperturas en igual cantidad de encuentros. En 46.0 innings dejó una relación boletos/ponches de 15/43 y efectividad de 1.76, la mejor que consiguió el zurdo tras cuatro temporadas regulares en la LVBP. En instancia de semifinal, luego de cuatro aperturas, dejó récord de 1G-0P y 2.89 de efectividad con cinco pasaportes otorgados y diecisiete ponches. Y en la final le dio la victoria al equipo en el tercer juego de la final frente a Tigres de Aragua con una soberbia labor de 7.0 actos, en los cuales toleró cinco hits y le pisaron el plato en una ocasión mientras ponchó a siete.

Tras doce temporadas de ausencia de la LVBP, regresó brevemente en la campaña 2014-2015, luego de cumplir un largo proceso de rehabilitación debido a dos cirugías (una primera en la cápsula del hombro izquierdo y otra para reparar el tendón de Aquiles en su pie izquierdo). Volvió al montículo del José Bernardo Pérez de Valencia en postemporada y actuó el 13 de enero frente a Tigres de Aragua con 2.0 innings en blanco ante una multitud que plenó el coso de La Michelena para ver lo que a la postre sería la última presentación de “El Gocho” en Venezuela.

En cifras generales, Santana en ronda regular, jugó con la nave en cuatro temporadas y actuó en cinco postemporadas. Se tituló campeón con los filibusteros en la zafra 2001-2002, su campaña más larga en Venezuela con 46.0 episodios de labor luego de ocho aperturas en igual cantidad de juegos disputados.

EL BRUJO

Por su parte, Willie Horton nació en los Estados Unidos el 18 de octubre de 1942 y fue un outfilder y bateador designado en Grandes Ligas, donde tuvo pasantías con Tigres de Detroit y Marineros de Seattle, entre otros clubes. Actuó con la nave en las campañas 1978-79 y 1979-80. Entre ambas en ronda regular ligó para .304 de average con .465 de slugging. Conectó 70 hits en 230 turnos, anotó 27 carreras e impulsó 51 en 67 juegos.

Horton fue pieza clave en el campeonato obtenido por la nave en la temporada 1978-1979, en la semifinal ligó para .500 en 18 turnos consumidos en 6 juegos con tres bambinazos despachados, siete impulsadas y cuatro anotadas. Pero en esa zafra sucedió un hecho inimaginable, en 30 juegos realizados Magallanes estaba de quinto, y Willie Horton tomó la dirección del equipo y ganó 21 de 30 juegos. Derrotó a Lara en 6 juegos y posteriormente con cinco lauros fue suficiente para conronarse campeón ante las Águilas del Zulia.

No conforme con eso, conquistó junto a los filibusteros la Serie del Caribe en San Juan Puerto Rico, lo que significó la segunda corona caribeña para un equipo venezolano en la pequeña serie mundial latinoamericana. Hecho por el cual todavía le llaman “El Brujo” a Willie Horton.

Al año siguiente la nave comenzó mal e irónicamente fue botado… Igual Magallanes fue eliminado en la 79-80, y vivió la peor temporada de un equipo en derrotas, ya que esa fue la última zafra de setenta juegos por equipos en ronda eliminatoria. De paso, Magallanes recibió el famoso zapatero del Caracas de 14 derrotas sin ver luz. Se especuló que «El Brujo» Horton les echó una maldición que se mantuvo por varias zafras.

En fin, el acto de exaltación será en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, y en los próximos días se hará el anuncio de la fecha de dicha ceremonia.

T/ Redacción CO

F/ Archivo CO

Caracas