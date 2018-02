Un héroe vivo en los corazones socialistas

La colonización portuguesa en el continente africano incluyó a Guinea Bissau, conocida en aquellos tiempos como “la Costa de los Esclavos”, este nombre no fue puesto sin razón, pues, sus colonizadores se encargaron de llevar a cabo la esclavización de los guineanos y la trata de los mismos.

No obstante, los portugueses no contaban con que el 12 de septiembre de 1924 en aquella Guinea nacería un hombre luchador, quien por sus acciones demostró que poseía un espíritu solidario con sus pueblos hermanos, sobre todo los que se encontraban bajo el yugo portugués al igual que su país natal. Este hombre fue y es Amílcar Cabral.

Sumado a esto, poseía grandes conocimientos del marxismo y los aplicaba en sus acciones, luchaba también por la unión de su país creándoles un sentimiento nacional para así lograr su independencia. También defendía su pertenencia y raíces africanas; siempre estuvo en contra del Apartheid, las colonizaciones, los imperios y por ende la discriminación; todo esto mostraba una actitud revolucionaria.

Mantuvo siempre un pensamiento de unión de los pueblos africanos como la única vía para librarse de los gobiernos imperialistas, por ello, señalaba que:

“…Estamos luchando para que nuestros países, que han sido martirizados y despreciados durante siglos, no sean gobernados más por los insultos, para que nuestros pueblos más nunca sean explotados por los imperialistas, de paso no sólo por gente de piel blanca, porque no estamos confundiendo la explotación o los explotadores con el color de las piel de los hombres; sino que nosotros no queremos ningún tipo de explotación en nuestros países, ni siquiera por gente negra…”

No en vano Amílcar Cabral dejó un gran legado de socialismo en los corazones de todos aquellos que deciden llevar esta forma de vida; sin embargo, lamentablemente aun queda mucho camino por andar y muchas batallas que librar en África, continente empobrecido.

Guinea Bissau, uno de los países mas pobres de África vivió hace escasos años una guerra civil y por si fuera poco un golpe de Estado. Actualmente se encuentra en reestructuración su economía con base principalmente en la agricultura y ganadería.

T/ Mishelly Carmona