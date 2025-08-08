Un milagro para Venezuela: Seis niños rescatados de EE. UU. por el presidente Maduro

Un emotivo reencuentro familiar se vivió este viernes en Venezuela, con la llegada de seis niños y niñas que habían sido secuestrados en Estados Unidos.

La presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri Saab, calificó el hecho como un milagro y celebró el regreso de Milan, Dorielvi, Yineimer, Diego, Ashley y Mariangela a sus hogares.

Fabri Saab destacó que los infantes habían sido separados «ilegal y cruelmente» de sus familias, en una «abierta violación del derecho internacional y de los derechos humanos».

A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes de los pequeños reunidos con sus seres queridos y extendió su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro Moros «por hacer posible este milagro, por no rendirse nunca ante la injusticia y por luchar cada día por nuestra gente”.

La funcionaria enfatizó que los niños vivieron una «experiencia difícil debido a políticas fascistas que aplica el régimen imperial que gobierna el territorio estadounidense». No obstante, gracias a las gestiones del Gobierno Bolivariano, han podido reencontrarse con sus familias para iniciar una «nueva etapa llena de amor y esperanza».

«No hay palabras suficientes para describir la emoción de verlos reencontrarse con sus familias, abrazarse, sonreír, volver a sentir el calor de hogar”, expresó Fabri Saab.

A pesar de este rescate, la presidenta de la Misión alertó que todavía permanecen otros niños venezolanos en Estados Unidos en condición de «secuestro y separación forzada» por parte de ese «Estado terrorista».

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió recientemente que la crueldad y la falta de transparencia en los métodos de EE. UU. podrían incrementar el número de casos no visibles, que solo salen a la luz cuando los padres deportados ilegalmente regresan a Venezuela y denuncian la situación de sus hijos.

T/CO