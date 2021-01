Un Papa visto Entre amigos: crónica de una autentica amistad

Al cumplirse este seis de enero, Día de Reyes, dos años de la partida del siempre recordado colega José Visconti, a finales del año pasado nos encontramos con su presencial espiritual e intelectual, cuando revisando la biblioteca me tropecé con el libro Entre amigos: crónica de una autentica amistad.

Por segunda vez leí este texto de la editorial San Pablo y que data de 1996. El mismo se centra en la relación corta pero sustanciosa que mantuvo Visconti con el papa Juan Pablo II. Antes que todo esta no es una crónica religiosa (ojo, que sus toques místicos los tiene), sino un buen relato sobre la vida de este polémico “Peregrino de la Esperanza”.

Sus 86 páginas se leen amenamente como casi todo lo que escribía “Joseíto” en sus textos deportivos y entrevistas extra atléticas. Es más, al leer este texto se siente estar escuchando un relato oral, pero muy preciso, de la vida y obra de este polaco bautizado como Karol Wojtyla.

No es un relato literal de la vida de este “primer sembrado” de la religión católica, sino que va aderezado de apreciaciones o sucesos paralelos a su pontificado. En uno que me pareció irónico pero preciso a la hora de describir los primeros minutos de su mandato, su esposa, María Teresa País, señaló al verlo por televisión: “Hummm, me parece que más de uno se va a llevar un chasco. Fíjate, José cómo se mueve, cómo habla, cómo se maneja a pesar de qué apenas está estrenando esa sotana blanca que, de paso, le viene muy bien. Se ve seguro, autónomo, muy él. ¿Me dijiste que nació el 18 de mayo? Ah claro, Tauro… Esa es gente es terca, testaruda, audaz, y si tiene que llevarse a alguien por delante no lo piensa dos veces. Me huele a que este no va a permitir que lo estén manejando”.

PAPA TEATRERO

Buen olfato periodístico de la también periodista. No podía ser de otra manera, ya que este Juan Pablo II debía y tuvo las pilas espirituales bien puestas. Desde el inicio de su reinado a finales de los años setenta, debió luchar contra pero al final ver caer la Unión Soviética y casi todas sus naciones satélites a finales de la década de los ochenta, con un intermedio para interceder en la denominada Guerra Fría, en la que soviéticos e imperialistas yanquis pugnaban por dominar el orbe por la vía del espionaje, chantajes y pequeñas guerras repartidas por esos lejanos años ochentosos.

Y lo más extraño es que este polaco llegó tarde al ejército católico, ya que se decidió enlistar formalmente a los 21 años. Lo suyo, para quienes no lo sabían, era el mundo de las tablas (inclusive escribió la pieza”, montada muchas veces en Venezuela, inclusive por televisión).

El mismo Visconti apunta en su texto: “Quienes hoy admiran el mágico dominio escénico del Papa, manejo certero de la voz y sus inflexiones, empleo de las palabras justas y el peso que concede a la expresión corporal -gestos, desplazamientos- ignoran que allí, agazapado aún permanece el inteligente muchacho que a todos cautivaba por su naturalidad y aplomo en el teatrino de las escuela elemental”.

Fue una Papa que inició la era de los viajes, pero no por mero turismo, sino para llevar la palabra de Dios (el católico por si acaso) a naciones de diversas mentalidades políticas, pero con sus militantes católicos en menor o mayor cantidad: México, Irlanda, Nicaragua, Estados Unidos, Turquía, Francia, Brasil, la antigua Alemania Federal, Filipinas, Japón, Finlandia, Honduras, Haití y Belice, entre otras. Como pueden apreciar y se desmenuza un poco más en este libro, muchos de los países citados no tenían al catolicismo como su primera opción religiosa. Su meta siempre fue expandir la palabra del Dios en que creía y creyó.

Este y otros relatos más lo podemos apreciar en este manejo trabajo. Quienes deseen leerlo, quizás la editorial San Pablo, cuya librería está cerca de la plaza Candelaria, entre las esquinas Ferrenquín y La Cruz. Y deberían llevar este trabajo a las redes sociales mediante un PDF del mismo… Entre tanta basura que se lee en internet, vale la pena leer algo ameno y bien redactado.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Archivo CO

Caracas