Un total de 22 películas de 15 países se proyectarán durante el Euroscopio 2019

Hasta diciembre se desarrollará la edición número 15 del Festival de Cine Europeo, Euroscopio 2019, en Macuto, estado La Guaira, San Felipe en Yaracuy, San Carlos, estado Cojedes, San Cristóbal en Táchira, Tucupita, en Delta Amacuro y en Valencia en Carabobo.

En el interior del país la selección preparada para este Euroscopio 2019 se proyectará en las salas adscritas a la red de la Cinemateca Nacional, salvo en Valencia, donde se podrán ver en el Cine Patio Trigal.

En un encuentro con los medios de comunicación social para promocionar el evento, la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa, comentó que a lo largo de estos 15 años el Euroscopio se ha ido fortaleciendo, no solamente con el crecimiento de los seguidores que cada año aguardan con mucha expectativa su programación, sino además en el número de participantes.

Ventanas al Viejo Continente

En esta oportunidad, cuando ya este año han tenido lugar varios festivales dedicados a las cinematografías de varias naciones del Viejo Continente, la delegación diplomática de la Unión Europea en nuestro país espera cerrar con broche de oro una temporada de muestras cinematográficas con la exhibición de 22 largometrajes de ficción y dos documentales que ofrecen una ventana para asomarse desde el lenguaje audiovisual a las costumbres, cotidianidades y culturas de unos 15 países.

Isabel Brilhante Pedrosa destacó que este año además de participar como exponentes las delegaciones de los países miembros de la Unión Europea que usualmente participan en esta muestra, se proyectarán películas de naciones que no tienen representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país, como es el caso de Hungría, Eslovenia, Croacia y Bélgica, alternativamente con otras producidas en Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza.

En Caracas, la programación que se inició desde el jueves pasado, se podrá ver hasta el 21 de noviembre en la sala Plus 1 del Trasnocho Cultural de Paseo Las Mercedes, donde se realizarán, de lunes a viernes, dos funciones gratuitas, más seis funciones (con boletos a la venta) los fines de semana (sábados y domingos).

AL AIRE LIBRE, BAJO LAS ESTRELLAS

Las proyecciones de la muestra europea también tienen lugar, en Caracas, en las salas de la Fundación Cinemateca Nacional en el MBA (Museo de Bellas Artes), Fundación Celarg y en la Sala Margot Benacerraf, de la Unearte (Universidad Nacional Experimental de las Artes), donde tienen un costo bastante módico.

Otras funciones gratuitas se realizarán en el Centro Cultural Chacao y al aire libre en Los Galpones, así como en espacios de Baruta, entre otros lugares, unos que serán visitados por el Cinemóvil de la Cinemateca Nacional y otros por el Gran Cine Móvil del Circuito Gran Cine en diferentes plazas y espacios abiertos de la ciudad con proyecciones organizadas con el apoyo de la Fundación Cine Jardín.

ACADÉMICO Y POPULAR

En el encuentro con los medios de comunicación social, el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, William Santana, acotó que el Euroscopio llegará también a espacios no convencionales de diversas zonas del país, por medio de las redes de cineclubes donde además las proyecciones se acompañarán con discusiones y foros.

Dentro de este mismo orden de ideas la jefa de la delegación de la UE en Venezuela señaló que dentro de la programación están incluidas proyecciones en instituciones de educación superior, además de Unearte, como la UCV, la UCAB, la Unimet y la Universidad Monteávila.

CON MIRADA FEMENINA

Isabel Brilhante Pedrosa resaltó además que en esta edición del Euroscopio 2019 el corpus audiovisual tiene una marcada mirada femenina, con un total de 11 películas dirigidas por realizadoras de distintas generaciones.

Los dos son documentales contemplados en la selección retratan, por un lado, los grandes consorcios de internet, es el caso de la alemana Los limpiadores (2018), y la inmigración y educación, en la pieza Los niños de la señorita Kiet (2016), un aporte de Países Bajos.

La cartelera se completa con los títulos: Fritz Lang (2016) de Alemania, King of the Belgians (2016) de Bélgica, la croata The Constitution (2016), la producciones de Dinamarca A Second Chance (2014) y The Hunt (2012), la eslovena The Miner (2017), Júlia ist (2017) y María (y los demás) (2016) ambas de España, Las banderas de papel (2019) y Algo está pasando (2018) de Francia.

Por su parte Hungría aporta el filme Kills on Wheels (2016), mientras que de Italia se verán A ciambra (2018) y El vicio de la esperanza (2018). También están en la lista Dioses (2014) y Rostro (2018) de Polonia, Pedro e Inés (2018), Mamá es la que sabe (2016) y Saint George (2016) las tres de Portugal, Drifters (2015), Historias de Estocolmo (2014) y Sami blood (2016) estas de Suecia, y El orden divino (2017) de Suiza.

Por el tamaño y envergadura de la muestra, la programación completa está en constante proceso de ajuste. En ta sentido, para mayores detalles en relación al cronograma y especificaciones sobre cada uno de los títulos, recomendamos conectarse con las páginas web y cuentas en redes sociales de las delegaciones diplomáticas involucradas en el evento, así como de la Cinemateca Nacional, trasnocho Cultural y Circuito Gran Cine.

T/ Luis Jesús González Cova

F/ Luis Graterol

Caracas