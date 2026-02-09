Una jornada productiva en la planta procesadora de Alimentos Río de Oro realiza la presidenta (e) Delcy Rodríguez

En compañía del vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega Sánchez, del ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, del ministro del Poder Popular para la Alimentación, MG Leal Tellería, y del ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia; la presidenta encargada de la República de Venezuela realiza una jornada productiva en la planta procesadora de Alimentos Río de Oro.

En su visita a esta industria de alimentos, Rodríguez Gómez tiene previsto realizar un recorrido por toda la planta para verificar la operatividad de la misma en cada una de sus áreas de acción.

Esta empresa venezolana, fundada en el año 2017 por dos jóvenes emprendedores venezolanos, se ha dedicado a la elaboración y comercialización de embutidos y carnes procesadas ofreciendo productos de alta calidad al mercado nacional. Hoy comercializan bajo su marca insignia L’Prado y cuentan con todo el proceso de encadenamiento productivo.

Repunte económico

Estas jornadas de trabajo están enmarcadas en los indicadores económicos que arrojó el país durante el año 2025 y que requieren seguimiento continuo.

Venezuela alcanzó la cifra de 19 trimestres consecutivos de crecimiento económico sostenido del 5 %, registrando un salto al 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, logrando índices de expansión en Suramérica y el Caribe.

El presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros catalogó el 2025 como un año milagroso, gracias a la capacidad de respuesta del pueblo frente a las Medidas Coercitivas Unilaterales y a la amplia participación de empresarios, emprendedores, productores y productoras del país.

Prensa Presidencial