Una «Paz» en peligro: Ministro israelí pide volver a la guerra y “abrir las puertas del infierno” en Gaza

Al haber retornado los rehenes israelíes, que fueron retenidos por el grupo palestino Hamás, Tel Aviv debe “volver a la guerra” en la Franja de Gaza y abrir las “puertas del infierno”, declaró este domingo Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional del país hebreo.

“Ahora mismo tenemos la oportunidad, especialmente hoy, de detener todo y decir: Por un momento, los cautivos han vuelto, gracias a Dios, hermanos. Esa era la principal razón por la que no continuamos la guerra y ahora hay que volver a la lucha, hay que volver a la guerra, hay que desatar sobre ellos las puertas del infierno”, afirmó en una entrevista al Canal 14.

Al mismo tiempo, el político de extrema derecha instó al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a reanudar las operaciones militares en Gaza. “Pido al primer ministro que ordene al Ejército israelí reanudar los combates a gran escala en la Franja con toda su fuerza”, manifestó en un comunicado, citado por The Times of Israel, llamando a “destruir por completo y cuanto antes mejor” a Hamás.

Una tregua frágil

Esta misma jornada, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo ataques aéreos en el sur de la Franja de Gaza, luego de que Netanyahu ordenara que “se tomen medidas enérgicas” contra varias instalaciones en la ciudad de Rafa.

De acuerdo con la versión israelí, el bombardeo fue una respuesta a un ataque previo llevado a cabo por miembros armados de Hamás. Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza denunciaron el fin de semana que las fuerzas de Israel han violado 47 veces el alto al fuego, al provocar 38 muertos y 143 heridos.

F/RT Actualidad