UNC «Dr. Humberto Fernández-Morán» recibirá a más de 2 mil nuevos estudiantes para el período académico 2026

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que la Universidad Nacional Experimental de las Ciencias de la Salud «Dr. Humberto Fernández-Morán» recibirá a más de 2 mil nuevos estudiantes; para el inicio del nuevo período académico en el año 2026.

Además, resaltó que la institución cuenta con 10 licenciaturas y 6 ingenierías que refuerzan su oferta académica en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, tales como:

Carreras de Ingeniería:

Ingeniería en Electromedicina Ingeniería en Robótica y Automatización Ingeniería en Biomateriales Ingeniería en Petroquímica Ingeniería en Inteligencia Artificial Ingeniería en Ciberseguridad

Licenciaturas:

Física Nuclear Biología y Química Computacional Biotecnología Ciencia Molecular Ciencia de Datos Física Matemáticas Nanotecnología Filosofía Oceanología

El Jefe de Estado también precisó que como parte del balance del primer año de la universidad, se están impartiendo 16 carreras actualmente, y se tiene una matrícula de mil 805 estudiantes en el país.

Asimismo, indicó que, para el primer trimestre del 2026, se incluirán tres (3) nuevas materias en el pensum académico: Ciencias Ambientales y Climáticas y Geociencias y Virología.

Por otra parte, resaltó que «estas carreras son casi todas inéditas y que los programas de estudio están en un proceso de creación y actualización intensa, transversal, con el conocimiento que está circulando con la asesoría de los expertos en el mundo, los más avanzados».

