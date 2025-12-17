UNC rechaza amenaza de bloqueo y reclamo de recursos venezolanos por EEUU

La Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán (UNC), por medio de un comunicado, manifestó su rechazo categórico ante las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó a Venezuela con bloquear el petróleo venezolano y reclamó el control sobre sus recursos naturales.

La notificación fue publicada en el canal de Telegram de la vicepresidente Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, donde la institución califica estas afirmaciones como una postura ilegal y arrogante que vulnera el derecho internacional y la soberanía de la República.

Asimismo, la UNC señaló que las pretensiones de la potencia extranjera representan una afrenta directa a la dignidad del pueblo venezolano. La autoridad universitaria enfatizó que la nación posee el derecho exclusivo sobre su petróleo, su tierra y su producción científica, elementos que no están sujetos a la voluntad de agentes externos.

A continuación el texto íntegro:

F/VTV