Unearte acoge Primer Simposio sobre Neurodiversidad en sector universitario

Durante los días 14, 15 y 16 de octubre se realiza el primer Simposio Nacional sobre Neurodiversidad en el sector universitario, en la sede de la Universidad Experimental de las Artes (Unearte) en Caracas, con el objetivo de construir una comunidad académica más diversa e inclusiva.

El evento reunirá a especialistas, docentes, estudiante y representantes institucionales quienes debatirán sobre políticas públicas y buenas prácticas para la inclusión, estrategias educativas y servicios de apoyo, así como investigaciones y experiencias exitosas de inclusión de las personas neurodivergentes.

En entrevista para el programa Buena Vibra que transmite Venezolana de Televisión (VTV), el director general de la Fundación “Mochila de Sueños del Joven Simón”, Fidel Oliveros, indicó que durante la jornada se debatirá sobre los aspectos legales que ha construido el Gobierno nacional para avanzar en la inclusión universitaria de las personas neurodivergentes.

Destacó que gracias a estas políticas, hoy esa parte de la población cuenta con espacios pedagógicos e iniciativas de participación que les permiten desarrollar una carrera académica con todas sus potencialidades y habilidades.

Por su parte, la directora ejecutiva Fundación «Mochila de Sueño del Joven Simón», Marerwin Carnevalli, resaltó la importancia de este evento para trabajar en las habilidades sociales para la vida, ya que estas permiten a los jóvenes adolescentes adaptarse mejor a los embates sociales emocionales, y “las universidades deben acompañar a estos estudiantes con esa necesidades especiales, en ese proceso de adaptación”.

