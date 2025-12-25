Unen oraciones por la paz de todos los venezonalos durante encuentro en Miraflores

«Hoy yo quisiera pedir para Venezuela, para cada uno de los hogares y para cada uno de los corazones, (…) le pedimos a ese niño humilde, del pesebre, a ese niño que está ahí con papá y mamá, con María y José, que bendiga todos los hogares de Venezuela, a todas las familias de Venezuela y que hoy y siempre nunca falte el pan en la mesa del pobre y que nunca falte la palabra, la palabra de Dios, la oración que es tan importante», fue la oración del padre Numa Molina durante la cena navideña que sostuvieron el Presidente Nicolás Maduro Moros y la Primera Dama, Cilia Flores, en el Palacio de Miraflores con el pueblo venezolano.

El Pastor Cristiano Dan Suárez también dio unas las palabras de reflexión en las que recordó los pasajes biblícos cuando Jesús fue perseguido por Herodes. En este contexto, dijo que «hay detractores de la paz, quienes no la quieren, quienes no la anhelan. Venezuela es un país de paz. Y usted Presidente ha declarado que nuestra Nación le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios, así que este país le pertenece a Jesús y hoy celebramos su natividad, Presidente. Bendecimos a Venezuela, Dios bendiga a Venezuela», expresó el representante cristiano.

El presidente Maduro agradeció todas las oraciones elevadas por la paz del país y aseguró que «en Venezuela, por siempre, vencerá por el camino de la paz. Que Dios conceda la victoria a la paz, a la vida y a la prosperidad. Y les digo en esta hora especial: ¡Feliz Navidad a toda Venezuela!». Con esta emoción, despidió el encuentro navideño en la Casa de Pueblo, el Palacio de Miraflores.

T/Prensa Presidencial