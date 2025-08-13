UNES rechaza acusaciones de fiscalía estadounidense contra presidente Maduro

Durante el acto de graduación de 102 nuevos doctores en Seguridad Ciudadana, el mayor general Fabio Zavarse, rector de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), expresó el rechazo de esta institución ante las acusaciones emitidas por la fiscalía de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro.

“Desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, rechazamos contundentemente cualquier declaración, acusaciones, acción o manifiesto que pretenda manchar la imagen de nuestro Comandante en Jefe, presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, y del alto mando político de Venezuela», expresó Zavarse.

El imperio norteamericano irrespeta el derecho internacional e insulta la inteligencia de todos; ya que, no es secreto que el primer productor de drogas del mundo es Colombia y el primer consumidor es la población de Estados Unidos de Norteamérica», manifestó.

«La droga que se produce en Colombia se exporta la mayoría por el Pacífico colombiano y está demostrado que la industria del narcotráfico es liderada por la DEA”, prosiguió.

Asimismo, Zavarse Pabón enfatizó acerca del éxito de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, como política pública de seguridad ciudadana, haciendo mención a cada uno de sus vértices.

«Nuestra política de seguridad ciudadana es, sin duda alguna, un ejemplo mundial. Su perfecta metodología científica abarca todo lo necesario para contrarrestar el crimen y garantizar la protección de nuestra patria», dijo.

“El año pasado Venezuela terminó con menos de 4 homicidios por cada cien mil personas, y se han incautado 52 mil kilos de diferentes sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Nada más con esto, se desmiente cualquier atrocidad de declaración, nosotros seguiremos trabajando y denunciando”, concluyó.

