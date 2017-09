UNES y MP realizaron alianza educativa

La Escuela de Fiscal del Ministerio Público (MP) y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) se unieron para dar un ciclo de formación para fiscales MP, con participación de docentes y discentes, orientados a las áreas de redacción de actas de investigación penal y clasificación delictual, entre otras.

Par este sistema educativo fueron incluidos docentes y oficiales preparados internacionalmente, que coadyuvarán a impartir un nuevo enfoque a los fiscales del MP, referente al Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza (UPDF). También se integrarán al proceso de formación continua de los Programas Nacionales de Formación Avanzados (PNFA), órganos de seguridad ciudadana, así como a fiscales de la República.

Se estima la capacitación de 2.800 discentes en los cuatro Programas Nacionales de Formación (PNF), en Servicio Policial, Servicios Penitenciarios, Bomberil en Ciencias del Fuego y Seguridad Contra Incendios Protección Civil.

A escala nacional, 14.753 discentes están instruyéndose en dos cohortes. La primera egresará a mediados del mes de diciembre, mientras la segunda finalizará en el mes de julio 2018. Se tiene previsto extender los 24 Cefounes, con la iniciativa de incorporar en el primer semestres del año entrante a los funcionarios egresados para actualizar sus conocimientos.

“A partir de hoy se inicia esta alianza educativa en la que se generarán 22 actividades académicas hasta el último trimestre de 2017, para fortalecer los conocimientos que reciben nuestros discentes y funcionarios, en torno a la elaboración de las actas policiales y en materia de derechos humanos”, indicó Giuseppe Cacioppo Oliveri, rector de la UNES.

INFORMAR BIEN

Luego Katherine Harrington, vicefiscal del Ministerio Público, en su alocución destacó que la UNES adecua la labor del servidor: “Estamos proponiendo a los fiscales públicos intercambiar la información que garantiza su función al calificar la actuación en caso de violación de los derechos humanos, una buena investigación policial redundará en el beneficio la sociedad. Debemos formar mejores ciudadanos, mejores funcionarios”.

“Debemos informar bien, que un profesional de la comunicación reciba una información correcta, la verdad y siempre respetando el contenido, no se violenten los derechos de la víctima y que no se comprometa la investigación con datos esenciales que no se pueden reproducir. Hay que tener muchísimo cuidado”, agregó la funcionaria pública.

Recordó que en el Ministerio Público “se ha realizado una importante reestructuración y estas alianzas son parte de la misma. Que cada investigación se dirija con respeto, que se haga justicia, que el sistema de justicia esté bien habilitado. En fin, que sea un acto justo, el adecuado”.

T/ Eduardo Chapellín

F/ Irene Echenique