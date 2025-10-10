Unesco otorga reconocimiento a la Alianza Científico-Campesina y al Sistema Nacional de Orquestas

La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este viernes la condecoración otorgada por la Unesco a la Alianza Científico-Campesina y al Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar, reconocidos con el galardón del Centro de Categoría II.

Desde el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, realizado en el centro de conferencias de La Carlota, Rodríguez expresó: «Felicitamos desde acá a esos premios internacionales que ha recibido Venezuela hoy en la Unesco, donde la Alianza Científico-Campesina, a través de la ciencia y la biotecnología de la semilla, ha recibido su premio categoría II».

La alta funcionaria también dedicó palabras de reconocimiento a los músicos venezolanos: «Un muy fuerte aplauso para nuestros jóvenes del Sistema de Orquestas Simón Bolívar. Son los premios para los pueblos, el reconocimiento del esfuerzo de la labor de nuestros pueblos».

La 43ª sesión general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se celebrará del 30 de octubre al 13 de noviembre en el Centro de Conferencias Silk Road Samarkand, ubicado en Samarcanda, Uzbekistán.

T/CO