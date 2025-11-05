UNESCO reconoce el Sistema de Orquestas de Venezuela como Centro de Categoría 2

La Fundación Musical Simón Bolívar, más conocida como el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, fue aprobado como Centro de Categoría 2 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Este reconocimiento internacional, anunciado tras la 43ª reunión de la Conferencia General, integra al Sistema en la arquitectura institucional de la UNESCO. Desde esta nueva plataforma, la Fundación fortalecerá su labor educativa, cultural y social en favor de la inclusión, la paz y el desarrollo sostenible a nivel global.
El Sistema, fundado por el maestro José Antonio Abreu, ha formado a más de 1.3 millones de niños, niñas y jóvenes, junto a 10 mil docentes en toda Venezuela. Con presencia en más de 70 países, es un símbolo de cooperación internacional que ahora tendrá la oportunidad de compartir su método pedagógico y de acción social con el mundo, ajustándose plenamente a las prioridades estratégicas de la UNESCO y contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, 5, 10 y 16.
La Fundación Musical Simón Bolívar reafirma su compromiso con una educación artística y cultural de calidad, donde la música es el motor de la inclusión social, el desarrollo humano y la construcción de paz.
Fuente: TeleSUR