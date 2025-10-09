UNICEF urge acceso humanitario inmediato para atender emergencia infantil en Gaza

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un llamado urgente para garantizar el acceso humanitario a la Franja de Gaza, tras el anuncio de una tregua en la región, con el fin de hacer llegar suministros esenciales a la población más vulnerable.

Rosalía Bollen, portavoz de comunicaciones para Palestina, destacó que la prioridad es restablecer la entrada de recursos básicos destinados a cubrir la creciente escasez de alimentos, agua y medicinas en el enclave. Subrayó que “cada recurso que pueda ingresar representa una posibilidad de salvar vidas, especialmente entre los niños”.

De acuerdo con los reportes del organismo, la desnutrición infantil ha aumentado de forma alarmante entre los menores de cinco años, muchos de los cuales requieren atención médica urgente, suplementos nutricionales y artículos de primera necesidad.

UNICEF aseguró que mantiene listas más de mil 300 unidades de transporte con ayuda humanitaria, preparadas para ingresar en cuanto se autorice el acceso, en coordinación con agencias internacionales y autoridades locales.

El organismo reiteró su compromiso con la protección de la niñez y pidió a todas las partes involucradas facilitar las condiciones necesarias para que la asistencia humanitaria llegue de manera segura y sostenida a la población civil de Gaza.

T/CO