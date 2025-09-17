Unidad Educativa Francisco Mendoza de Caracas inicia clases con sede rehabilitada

Más de 200 estudiantes de primaria comienzan el año escolar 2025-2026 en instalaciones completamente rehabilitadas, tras la culminación de obras en la Unidad Educativa Doctor Francisco Mendoza, ubicada en la parroquia Altagracia en la ciudad de Caracas. La intervención forma parte del Plan Cayapa Educativo, que impulsa la recuperación integral de centros escolares en todo el país.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que el plantel ahora cuenta con condiciones óptimas para el desarrollo académico de 270 niños y niñas, distribuidos en doble turno. “El recinto incorpora nuevos espacios como biblioteca, sala de computación, salones de clase, comedor, áreas administrativas y cancha deportiva, lo que permite ampliar la atención educativa y fortalecer el vínculo con la comunidad”.

Asimismo, la institución dispone de siete salones de clase, áreas especializadas para danza, pedagogía y tecnología. “El personal docente y administrativo suma 22 trabajadores, quienes acompañan el proceso formativo en condiciones adecuadas, con recursos actualizados y espacios dignos para el aprendizaje”, indicó la alcaldesa.

La directora del centro, Morelba Matos, recalcó el respaldo de las organizaciones comunitarias y del Gobierno nacional en la ejecución de las mejoras. “El trabajo conjunto responde a las orientaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que promueve prácticas pedagógicas ajustadas a las necesidades del país y al bienestar de los estudiantes”.

El Plan Cayapa Educativo continúa su despliegue en otras unidades escolares del municipio Libertador, con el objetivo de garantizar entornos seguros y funcionales para el desarrollo académico. Las autoridades locales reiteran el compromiso de avanzar en la transformación de la infraestructura educativa como parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer el sistema nacional de enseñanza.