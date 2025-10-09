Unidad Oncológica Klever Ramírez abre sus puertas a favor del pueblo anzoatiguense

Durante un pase en vivo transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), se realizó la entrega de la Unidad Oncológica Ing. Klever Ramírez Rojas del Hospital Dr. Luis Razetti, ubicada en Barcelona, Estado Anzoátegui, donde se brindará atención de calidad a más de 7 mil familias.

Durante la transmisión televisiva, el gobernador del Estado Anzoátegui, Luis Marcano, en compañía de la Autoridad Única de Salud, Dr. Luis Roberto Rojas, informó que este centro hospitalario contará con servicios garantes de atender oportunamente a pobladores de la región.

La unidad de atención gratuita prestará el servicio de radioterapia, cirugía y medicina interna oncológica, pediatría oncológica, oftalmología oncológica y quimioterapias.

Cabe destacar que entre los trabajos de recuperación realizados se incluyeron adecuaciones eléctricas, de aguas blancas y servidas, iluminación, instalaciones de equipos de aire acondicionado y refrescamiento de la pintura, entre otros.

Esta unidad oncológica, ubicada en el Municipio Simón Bolívar, parroquia La Candelaria, Avenida Rotaria, Barcelona 6001, se destaca por contar con un personal comprometido a apostar por el bienestar de la población. De esta manera, una vez más se demuestra el compromiso de nuestras autoridades gubernamentales en pro del desarrollo de salud social, integral e inclusiva.

F/MPPS