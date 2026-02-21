Unidad Popular: Clave para el impulso socio-productivo y desarrollo económico del país

Desde el municipio Ambrosio Plaza, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó que «como pueblo, Venezuela vencerá en unión, y continuará marchando por el camino del desarrollo económico, con justicia e igualdad».

Asimismo, recordó que este jueves 19 de febrero, desde el Corredor Vial Caracas-La Guaira, se pudo evidenciar la transformación económica que se ha desarrollado en el lugar «de norte, sur y de este a oeste». Esto debido a los proyectos socio-productivos que se han generado para las comunas de ese Eje y para la ciudad capital.

Rodríguez afirmó junto al pueblo lugareño que el pueblo venezolano si puede derrotar el bloqueo económico que se ha ejercido contra la Nación, expresando lo siguiente: «Esa batalla la vamos a ganar, la estamos dando (…) la estamos dando junto a las manos de quienes en la tierra están allí poniendo corazón y alma para llevar los alimentos a nuestro pueblo, de manera justa».

La Mandataria Encargada precisó que esto forma parte del encadenamiento productivo mediante el impulso de los programas sociales de alimentación, los Mercados a Cielo Abierto y el Plan Proteína.

