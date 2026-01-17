Unión Europea congela acuerdo comercial con EE.UU. ante amenazas de Trump

La Unión Europea (UE) tomó la decisión de suspender las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos. Esta medida surge como respuesta directa al anuncio del presidente Donald Trump sobre la imposición de nuevos aranceles contra las naciones que respalden la soberanía de Groenlandia. En este sentido, el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, ratificó que el bloque mayoritario del Parlamento Europeo bloqueará cualquier avance en el proyecto bilateral hasta nuevo aviso.

El argumento principal de Bruselas reside en la inviabilidad de la diplomacia bajo esquemas de presión unilateral. De acuerdo con Weber, la agresividad arancelaria de la administración de Washington anula las condiciones necesarias para la reducción de tasas a productos estadounidenses. Para el bloque europeo, la estabilidad y el respeto mutuo constituyen la base de todo pacto económico, elementos que hoy se encuentran ausentes en la relación transatlántica.

Este bloqueo representa un punto de ruptura crítico en el historial de cooperación entre ambas potencias. Inesperadamente, el estatus territorial de Groenlandia se convirtió en el detonante de una potencial guerra comercial de escala global. La decisión europea evidencia que la Unión no cederá ante políticas de coacción, incluso si esto implica la renuncia a beneficios económicos de gran magnitud en el corto plazo.

La postura firme del Parlamento Europeo marca el inicio de una etapa de incertidumbre para los mercados internacionales. La UE prioriza la defensa de su autonomía política y la de sus aliados frente a las pretensiones territoriales de Trump. De este modo, el futuro de los intercambios comerciales entre el Viejo Continente y Washington queda sujeto a un cambio radical en la retórica de la Casa Blanca.

