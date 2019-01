Unión Europea: No habrá renegociación del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, está inmersa en una campaña contrarreloj para recabar apoyos para su pacto con la UE sobre el acuerdo del Brexit. Asegura que seguirá conversando con los líderes europeos para obtener más garantías del bloque comunitario.

May busca que los legisladores británicos voten a favor del acuerdo el 15 de enero en el Parlamento, después de que la votación del 11 de diciembre fuera anulada por la premier ante el temor de que fuera rechazada. El mecanismo de salvaguarda para evitar una frontera con Irlanda del Norte es el principal escollo del Brexit pactado.

La premier británica necesita garantías de Bruselas sobre la frontera norirlandesa para convencer a los parlamentarios. Los intentos de May tienen lugar en momentos en los que la Comisión Europea (CE) ha descartado cualquier renegociación o diálogo sobre el acuerdo.

Si el acuerdo del Brexit es rechazado por el Parlamento británico, el Reino Unido podría abandonar el bloque europeo sin pacto y pasar a regirse por la normativa arancelaria de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con el objetivo de prepararse para una salida no pactada de la UE, el próximo 29 de marzo, más de un centenar de camiones participaron en una prueba organizada por el Gobierno británico en el sur del Reino Unido.

El Reino Unido vive momentos de creciente incertidumbre sobre la dirección que tomará su política británica en las próximas semanas.

Una encuesta reciente del instituto ORB revela que solo el 18 por ciento de los votantes británicos apoya el Brexit acordado entre May y la UE.

May no ha podido obtener el apoyo parlamentario necesario para su pacto con el bloque comunitario, y la aritmética de la Cámara de los Comunes no parece ser muy distinta de la que forzó el aplazamiento de la votación.

F/Hispantv

F/Archivo