Unión de los venezolanos es la vacuna contra la discriminación y xenofobia

«Venezuela es un país de gente decente, honesta, trabajadora, solidaria y humana. Por ello, deben cesar las afirmaciones discriminatorias y xenofóbicas que buscan comparar la identidad venezolana con grupos criminales ya acabados en nuestro país», expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su canal de Telegram.

Asimismo ratificó que «la gran vacuna contra esta situación es la unión de los venezolanos, las venezolanas y el fortalecimiento del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz».

Es por ello que, el jefe de Estado, durante un balance de la instalación de este consejo, indicó que «se puede decir, apenas a un mes de constituido, que se ha hecho un gran trabajo, y hoy Venezuela goza de un consenso ampliamente mayoritario de venezolanos y venezolanas que queremos armonía, diálogo, paz, entendimiento».

Igualmente, calificó como una cobardía el llamado a la intervención militar o al bombardeo de la nación desde el exterior, por lo que recalcó la necesidad de construir un gran movimiento nacional e internacional, sectorizado para fortalecer el consenso contra la guerra y en favor de la paz en el Caribe.

F/VTV