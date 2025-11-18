Universidad de las Ciencias ofrece clase magistral sobre bioética y bioseguridad

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, compartió con estudiantes de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán una clase magistral sobre bioética y bioseguridad, dirigida a las nuevas cohortes de Inteligencia Artificial e Ingeniería en Robótica y Automatización.

En su canal de Telegram, la ministra insistió en que la aceleración tecnológica exige una formación basada en principios éticos y en prácticas responsables. Señaló que esta orientación es parte del esfuerzo nacional para fortalecer la cultura científica, apoyado por los Consejos Científicos Regionales y Municipales creados por el presidente Nicolás Maduro.

Jiménez sostuvo que comprender la bioética es clave para proteger la soberanía y para asumir con criterio los desafíos del desarrollo científico. La actividad reafirmó el compromiso de la institución universitaria con la preparación integral de profesionales capaces de responder a las necesidades del país.

