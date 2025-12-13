Universidad Nacional de las Ciencias en Caracas arriba a su primer aniversario

El presidente Nicolás Maduro encabezó este viernes la celebración del primer aniversario de la Universidad de las Ciencias «Dr. Humberto Fernández Morán», ubicada en las instalaciones del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en la Carretera Panamericana, estado Miranda.

El jefe de Estado entregó áreas recuperadas de la emblemática Biblioteca Marcel Roche y recorrió las aulas y espacios comunes, destacando que en la universidad «se respira ciencia venezolana para la formación y la educación del más alto nivel».

El mandatario aprobó nuevos recursos para la institución, de la cual destacó que fue creada para impulsar la ciencia aplicada y la investigación, como un pilar para avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la innovación y la soberanía tecnológica. «Hoy se celebra a una moderna y cumpleañera sede de la Universidad de las Ciencias Nacionales, Humberto Fernández Morán, con nuevos proyectos, con crecimiento y expansión», expresó.

Maduro presentó algunos desarrollos tecnológicos en los que se incorpora también la universidad para desarrollar las capacidades científicas del país: El Plan Nacional de Inteligencia Artificial (IA), la Historia Clínica Digital Única (HCU) y el Modelo MedGemma y la Infraestructura DIA.

