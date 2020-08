UPP89 participará en las elecciones parlamentarias

El coordinador del partido político UPP89 en Caracas, Reinaldo García Bravo, aseveró ayer que la unidad de todos los factores políticos es fundamental para el logro de la reconciliación nacional.

En ese sentido, al referirse a las elecciones parlamentarias, aseguró la disposición de esta organización política de participar en los próximos comicios, ya que en su opinión no es momento para la abstención, y que, muy por el contrario, no ir a votar sería abandonar espacios y dejárselos a otros que sabemos que lo están haciendo muy mal. “Hay que salir y ejercer nuestro derecho como venezolanos”, destacó.

Sostuvo que el UPP89 tiene como bastión la ética política, principios, valores y solvencia moral, respeto a la población venezolana, al país y su Constitución Nacional. Los militantes y simpatizante e UPP89 trabajan en las comunidades, gremios, sectores campesinos, de trabajadores, estudiantes, con amas de casas para beneficio de todos, dijo.

RECUPERAR EL BOLÍVAR

Asimismo puntualizó que es apremiante que no haya más especulación e inflación, con un dólar que no es nuestra moneda nacional: “La moneda en Venezuela debe volver a tener sentido, tener valor. Ese Bolívar que luchó por la libertad y nos liberó de las cadenas, no puede ser hoy el que rueda por las calles de la patria”.

Hizo un llamado a los sectores políticos de oposición y agregó: “Nos ponemos a la disposición del pueblo y de los dirigentes que quieran unirse al comando de Campaña de UPP89, rumbo a las parlamentarias 2020, porque nuestro compromiso es crear leyes dirigidas al bienestar de todas las instituciones soportadas en nuestra Carta Magna para beneficio del pueblo.

T/ L.M.F.

F/ Cortesía

Caracas