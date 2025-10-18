Urbanismo Santa Rosa fortalece su economía popular con 23 nuevos emprendimientos respaldados por la banca pública

En el marco de la inauguración de la Ciudad del Emprendimiento del Urbanismo Oscar López Rivera, el Jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, participó en una transmisión satelital junto al presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para destacar los avances en materia de economía popular en el Urbanismo Santa Rosa, ubicado en la Avenida Libertador.

Fernández informó que en esta comunidad se han consolidado 23 iniciativas productivas que conforman la Ciudad del Emprendimiento de la zona, reflejando el compromiso del Gobierno Bolivariano con el desarrollo territorial y el impulso de las capacidades locales.

«Hoy celebramos el crecimiento de nuestra economía popular, directamente en el territorio, junto a nuestros emprendedores», expresó.

Durante el contacto, Maryuri Bargiela Álvarez, presidenta del Fondo Nacional para los Emprendimientos y viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer, destacó el rol protagónico de las mujeres en la consolidación de estos proyectos. Además, informó que los emprendimientos recibieron financiamiento por parte del Banco de Venezuela, por un monto total de 22.511 dólares, destinados a fortalecer servicios esenciales como bodegas, peluquerías, autolavado de motos y carpintería.

Nayeli Espinosa, vocera comunal del urbanismo, agradeció al presidente Maduro por las políticas que han permitido el crecimiento económico de la comunidad mediante el acceso al crédito público.

Esta acción forma parte del Plan de atención crediticia de la Banca Pública, orientado a urbanismos organizados bajo consejos comunales, con el objetivo de dinamizar las economías locales y promover el bienestar colectivo.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial