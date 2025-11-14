Usuarios del Metro de Caracas contarán con conexión a internet en 2026

Para mediados del año 2026 los usuarios del Metro de Caracas contarán con el servicio de conectividad a internet en todo el sistema de transporte subterráneo, informó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

«Hoy estamos viendo nuevos aportes para la estación del metro, donde evaluamos el inicio de la actividad de internet para el sistema» expresó Rodríguez durante un recorrido por las estaciones Zona Rental y Plaza Venezuela para inspeccionar los avances del Plan Metro ¡Se Mueve Contigo!.

En declaraciones recogidas por radio Miraflores, señaló que la recuperación del sistema de transporte subterráneo ha obtenido durante estos últimos tres años un balance positivo y de manera integral en las 48 estaciones de las cinco líneas del Metro.

Asimismo, resaltó la importancia de las nuevas modalidades de recargas automáticas de las tarjetas del Sistema Único de Viajes Electrónicos (Suve), las cuales se pueden realizar en cualquier estación del Metro utilizando reconocimiento biométrico y a través de internet, lo que permite que los pasajeros puedan agilizar su recarga para continuar el viaje.

