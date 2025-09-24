«Va a crear más guerras»: La reacción de Petro al discurso de Trump en la ONU

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este martes de «contrario a los intereses de la humanidad» el discurso que pronuncio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas su homólogo estadounidense, Donald Trump, al considerar que su enfoque contiene «errores».

«Les puedo yo decir los errores de la política de Trump frente al narcotráfico, porque lo está impulsando; frente a la crisis climática, porque la va a agudizar; frente a la inmigración, porque va a crear más guerras; y en el fondo, frente a una enorme crisis que ya la humanidad vive y que tiene que frenar inmediatamente, si queremos que los hijos de todos y de todas, en todos los puntos del planeta, vivan», sostuvo el mandatario ante los periodistas desde Nueva York.

A su parecer, Trump mostró esta jornada en la ONU una «fuerza negativa, que es una fuerza contraria a la vida, que es una fuerza profundamente ignorante, oscurantista», con referencia a la posición del dignatario estadounidense ante el conflicto en Gaza y otros asuntos de impacto global.

Así, dijo Petro, esa «fuerza negativa» pretende hacer retroceder a la humanidad «a los tiempos de [Adolf] Hitler».

«Y siguiendo el ejemplo de la humanidad en esos tiempos de Hitler, pues hay que derrotar a Hitler», completó el mandatario.

T/RT