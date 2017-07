Vamos a levantar la fuerza moral del pueblo para defender la independencia, la Revolución y el socialismo

Llamó a los revolucionarios a activarse con el movimiento Somos Venezuela para concretar la tarea de visitar a los carnetizados de la patria: “Hay que tocarlos, visitarlos, decirles que llegamos a ellos gracias al carnet y que van a tener una respuesta como miles ya la están obteniendo”

“Al pueblo no le van a poder quitar lo que Chávez y la Revolución le ha dado. Lo que hoy estamos haciendo ya no es defender lo que el pueblo ha logrado en estos 18 años de Revolución, sino que vamos por más, vamos por el futuro, para hacer irreversible la esperanza y la construcción de una sociedad donde quepamos todos con justicia y con dignidad, y esa es la tarea de ustedes, compatriotas”.

Así lo señaló Elías Jaua, quien preside la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, en el Encuentro Nacional del Sistema de Misiones y Grandes Misiones, que se llevó a cabo ayer en la sala Plenaria de Parque Central, en Caracas, donde se dieron cita todos los jefes de este movimiento de participación social.

Explicó Jaua que la gran tarea del Movimiento Social Somos Venezuela, lanzado por el presidente Nicolás Maduro para impulsar las misiones, y de cada uno de los jefes de las mismas, no es una tarea más, “es ampliar las diversas formas organizativas de nuestro pueblo para que sea sujeto en la defensa de sus derechos en el ejercicio pleno de sus derechos sociales, políticos y económicos”.

Aseguró que en el socialismo el pueblo tiene derecho, pero advirtió que quieren volver a instalar en Venezuela el sistema de desigualdades, de exclusión de humillación a un pueblo “y es allí donde tenemos que decidir los que queremos seguir construyendo: una sociedad de justicia, donde quepamos todos con justicia, con dignidad, con derechos para todos; votaremos el 30 de julio por el poder originario constituyente”, enfatizó.

Comentó que quienes quieran ver cómo son los que quieren que se profundicen los modelos de desigualdad, de privilegios, “eso se expresa claramente en los actos que promueve la oposición, ellos pueden convocar a destruir, a quemar, pueden atacar el tránsito, atacar escuelas, centros de salud, y se creen con el derecho de que no les pase nada, esa es la mentalidad que subyace en esa élite oligárquica, porque siempre fue así”.

Al respecto dijo: “Ese país donde nosotros nos calábamos la prepotencia y la humillación del sifrinaje no volverá más nunca a Venezuela”. Aseguró que aquí vamos a vivir todos con justicia, en dignidad, de iguales a iguales.

RECUPERAR LA FE Y LA ESPERANZA

Para Jaua eso es posible aun con nuestras diferencias, y destacó que allí está la gran tarea de los representantes de las misiones, el enamoramiento, el trabajo de recuperación de la fe, la esperanza, de que sí podemos construir un país donde quepamos todos. Explicó que la oposición quiere hacer ver que lo que ha logrado la Revolución en estos 18 años es malo. En tal sentido comentó cómo puede ser malo que los niños estudien, que los campesinos e indígenas tengan sus tierras, cómo puede ser malo que haya un gobierno en las comunas y los consejos comunales y la Misión Vivienda, entre otros logros, “pero nos quieren convencer con la manipulación, con la falsedad y manipulación de la realidad, y nos quieren achacar las causas de una coyuntura y convencernos de que tenemos que volver atrás y nosotros decimos: no vamos para atrás, sino para el futuro”.

Señaló que las misiones son un instrumento de esperanza, de fuerza, de movilización, de visibilización del pueblo que nunca tuvo nada, el pueblo que no tenía cédula, ni votaba, y llegó la Misión Identidad y los hizo ciudadanos, les dio una cédula, existe. Y los que no sabían leer ni escribir abrieron los ojos a la luz, y los indígenas que no existían ni para remedio en ninguna ley ni organismo, ni nada, son hoy sujetos protagónicos, con derecho a su tierra, a su historia, a su cultura y es una batalla.

“Son derechos consagrados, nos falta mucho para que sean totalmente realidad, y así cada una de las misiones que ustedes representan, como la Misión Milagro, cuánta gente no veía y vio”. Se refirió también a las personas que estaban postradas en sillas de rueda y luego de recibir rehabilitación en Cuba bajaban del avión caminando, era un pueblo olvidado, arrinconado”.

